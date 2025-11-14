«Должна служить во благо народа»: Токаев поручил распределять землю в Казахстане через конкурс

«Земля должна служить во благо народа. Несколько лет назад я поручил вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. Сегодня министр доложил о результатах этой работы. С 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное — не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной», — сказал президент.
Он отметил, что сейчас правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. "Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса. Одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая система кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости.
Существующие барьеры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств. В своем Послании я поручил правительству до конца следующего года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов. Профильные министерства в течение 7 дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу", — сказал глава государства. Он добавил, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса.
«Главная обязанность тех, кто получает землю, — рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе», — поручил президент.