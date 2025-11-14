Ричмонд
Новосибирского экс-депутата Кaверзину* оштрафовали за унижение достоинства гаишников

Фигурантка пришла на оглашение с торбой на случай ареста.

Источник: Freepik

13 ноября суд оштрафовал на 15 000 тысяч рублей бывшего депутата Горсовета Новосибирска Светлану Кaверзину. Ее признали виновной и в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства сотрудников ГИБДД.

«Учитывая, что прокурор просила 10 суток — считай оправдали. Но мы всё равно будем обжаловать, я не согласна с тем, что я там что-то возбуждала», — написала экс депутат*.

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Кaверзиной* в телеграм-канале. Согласно материалам дела, он «негативно оценивал сотрудников ГИБДД, действия которых характеризуются как обманные, мошеннические, направленные на извлечение личной выгоды и имеющих негативные последствия для водителей и, потенциально, для адресата».

На заседания Кaверзина* пришла с торбой на случай назначения ей административного ареста. Ранее суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

*Светлана Кaверзина признана Минюстом РФ иноагентом на территории России.