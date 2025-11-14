Ричмонд
Погранкомитет рассказал об очередях на границе перед выходными

Государственный пограничный комитет сообщил о серьезных очередях на выезд в Европейский союз: перед выходными ожидают пропуска свыше 4 400 транспортных средств.

Источник: Смартпресс

Самые большие очереди перед Тересполем (Брест), единственным польским переходом, доступным для легковых автомобилей. Здесь ожидают выезда 2 950 легковушек и 75 автобусов. Польская сторона за сутки приняла только 30% автомобилей от нормы, что привело к росту очереди.

Также на польском направлении у пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) собрались 360 фур. Польская сторона за сутки приняла только 58% от своей стандартной нормы для большегрузов — отсюда и замедление движения.

На латвийском направлении у Патерниеки (Григоровщина) в очереди — 120 грузовиков. Латвийские контролирующие службы приняли лишь 42% от привычного объёма.