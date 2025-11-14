Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нам бы день простоять, да ночь продержаться: президент недоволен «дорожными картами» госорганов

14 ноября на втором Форуме работников сельского хозяйства глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости повышать водоэффективность и модернизации ирригационных сетей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам президента, на сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора.

«Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере — определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров», — отметил Токаев.

По его словам, следует ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов.

«Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых “дорожных карт”, которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: “Нам бы день простоять, да ночь продержаться”. Эту практику надо прекращать», — заявил президент.

Государственные вложения, по его словам, должны приносить максимальную отдачу. Средства нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования.

«Поэтому региональные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый правительством Генеральный план управления водными ресурсами», — заключил президент.

Глава государства также выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.