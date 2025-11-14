Нам бы день простоять, да ночь продержаться: президент недоволен «дорожными картами» госорганов

«Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых “дорожных карт”, которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: “Нам бы день простоять, да ночь продержаться”. Эту практику надо прекращать», — заявил президент.