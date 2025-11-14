Politico: Евросоюз требует от Украины ответа в связи с коррупционным скандалом

В публикации сообщается, что Европейский союз настаивает на получении гарантий от Украины для дальнейшего финансирования. «Лента.ру» отмечает, что данное требование было выдвинуто после того, как в ходе масштабного расследования вскрылась коррупционная схема в энергетической отрасли с откатами на 100 млн долларов.
Журналисты рассказали, что реакция европейских партнеров на скандал была разной: для кого-то обнародованная информация стала знаком сохранения независимости антикоррупционных ведомств Украины, в то время как другие потребовали от Киева четких обязательств, гарантирующих предотвращение подобных ситуаций.
Ранее, 10 ноября, НАБУ выдвинуло обвинения украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в организации коррупционной схемы в энергетической сфере страны. Среди фигурантов расследования — экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук, которая вскоре после этого подала в отставку.