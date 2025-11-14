Politico: Евросоюз требует от Украины ответа в связи с коррупционным скандалом

В публикации сообщается, что Европейский союз настаивает на получении гарантий от Украины для дальнейшего финансирования. «Лента.ру» отмечает, что данное требование было выдвинуто после того, как в ходе масштабного расследования вскрылась коррупционная схема в энергетической отрасли с откатами на 100 млн долларов.