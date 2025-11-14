Ричмонд
Politico: Евросоюз требует от Украины ответа в связи с коррупционным скандалом

Партнеры Украины в Евросоюзе призвали Киев дать ответы на вопросы по коррупционному скандалу, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем. Об этом пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации сообщается, что Европейский союз настаивает на получении гарантий от Украины для дальнейшего финансирования. «Лента.ру» отмечает, что данное требование было выдвинуто после того, как в ходе масштабного расследования вскрылась коррупционная схема в энергетической отрасли с откатами на 100 млн долларов.

Журналисты рассказали, что реакция европейских партнеров на скандал была разной: для кого-то обнародованная информация стала знаком сохранения независимости антикоррупционных ведомств Украины, в то время как другие потребовали от Киева четких обязательств, гарантирующих предотвращение подобных ситуаций.

Ранее, 10 ноября, НАБУ выдвинуло обвинения украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в организации коррупционной схемы в энергетической сфере страны. Среди фигурантов расследования — экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук, которая вскоре после этого подала в отставку.

