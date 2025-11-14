Словакия и Венгрия могут помешать изъятию российских активов, пишут СМИ

«В расследовании о коррупции фигурируют ключевые союзники Владимира Зеленского. Венгрия и Словакия могут использовать скандал как предлог для отклонения этой инициативы», — сообщает издание.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба».
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.