Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи

Военная мощь по индексу PowerIndex для 145 мировых держав была определена на основе нескольких факторов. В том числе это численность личного состава Вооруженных сил и их активы, такие, как военные корабли и самолеты, оборонный бюджет страны и ее доступ к природным ресурсам, таким как нефть и уголь.