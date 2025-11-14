Ричмонд
Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи

Россия на сегодняшний день занимает второе место среди стран мира по военной мощи. К такому выводу пришли составители рейтинга Global Firepower, который опубликовал The Bussiness Insider (BI).

Источник: РИА "Новости"

По самолетам, вертолетам и танкам, Россия заняла второе место в мире по версии Global Firepower. По другим типам вооружений, таким, как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также по парку средств минной борьбы — первое.

При составлении учтена только конвенциональная (неядерная) боевая мощь, Российский ядерный потенциал, который BI называет «огромным», при подсчете индекса не учитывался.

Военная мощь по индексу PowerIndex для 145 мировых держав была определена на основе нескольких факторов. В том числе это численность личного состава Вооруженных сил и их активы, такие, как военные корабли и самолеты, оборонный бюджет страны и ее доступ к природным ресурсам, таким как нефть и уголь.

Мощь российской армии оценена по показателю PowerIndex — его составители рейтинга определили на уровне 0,0788. Выше с цифрой 0,0744 находятся только Соединенные Штаты.

Материал дополняется.