Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов уходит в отставку: «Я просто решил заняться своим здоровьем»

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов уходит в отставку, об этом он заявил в пятницу, 14 ноября, после заседания президиума Народного собрания.
Спикер заявил, что президиум поддержал его заявление о его отставке.
— Я обратился в президиум НСГ, президиум поддержал мое заявление об отставке. Никакого давления на меня не было ни с каких сторон, никаких указаний, ничего. Я просто решил заняться своим здоровьем. Тем более, что у менять есть 90 дней неиспользованного отпуска, — заявил Константинов.
Что касается назначения выборов в Народное собрание, Константинов заявил, что заседание НСГ состоится 27 ноября, где будет принято решение о дате проведения выборов и по поводу Центральной избирательной комиссии. Предположительно выборы в НСГ состоятся в начале марте, заявил Константинов.