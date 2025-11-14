Орбан заявил о продолжении подготовки к саммиту России и США в Будапеште

Отвечая на вопрос, каким образом Венгрия оказывает содействие усилиям по урегулированию конфликта на Украине, он отметил: «Я не хочу говорить о деталях. В конце концов сейчас идет подготовка к важному мирному саммиту в Будапеште».
Глава правительства считает, что Венгрия «вносит ценный вклад в дело мира», поскольку является единственной страной в Евросоюзе, которая сохранила открытыми каналы связи с Россией и находится с ней «в постоянном контакте». «Мы ведем с ними переговоры, и я единственный премьер-министр во всей Европе, который при необходимости может поговорить с президентом России», — отметил Орбан, добавив, что считает это очень важным для достижения мира.
Он также заявил, что, находясь на посту премьера, приложил большие усилия для налаживания взаимовыгодных отношений с Россией, хотя в прошлом они складывались не всегда гладко. Сейчас, по его словам, когда Венгрия оказалась в сложной ситуации из-за вооруженного конфликта на территории соседней Украины, «энергия, вложенная в это за последние 10 лет, окупается».
Орбан отметил, что по-прежнему возлагает на президента США Дональда Трампа надежды на урегулирование украинского конфликта.
«Мы говорим о человеке, который считает войну бессмысленной и хочет, чтобы она прекратилась. У президента США есть все основания стремиться к созданию справедливой ситуации, и хотя он хочет надавить на русских, он не хочет причинять вред Венгрии», — сказал премьер, объясняя, почему Трамп согласился сделать для Венгрии исключение из санкций против нефти и газа из России.
Глава правительства подтвердил, что Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей, но продолжает курс на диверсификацию маршрутов и источников поставок. По венгерским данным, в 2024 году по трубопроводу «Турецкий поток» в страну поступило 8,5 млрд куб. м, а по трубопроводу «Дружба» — 5 млн тонн нефти. Примерно такой же объем поставок ожидается и в 2025 году.