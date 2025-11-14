Орбан заявил о продолжении подготовки к саммиту России и США в Будапеште

Глава правительства считает, что Венгрия «вносит ценный вклад в дело мира», поскольку является единственной страной в Евросоюзе, которая сохранила открытыми каналы связи с Россией и находится с ней «в постоянном контакте». «Мы ведем с ними переговоры, и я единственный премьер-министр во всей Европе, который при необходимости может поговорить с президентом России», — отметил Орбан, добавив, что считает это очень важным для достижения мира.