В Новосибирске действующий глава Кольцово Николай Красников выдвинулся на новый срок

Информацию о подаче документов на конкурсный отбор для участия в выборах главы Кольцово Николай Красников сообщил в своём Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

Действующий руководитель поселка отметил, что решение участвовать в выборах связано с уже проделанной работой и планами дальнейшего развития наукограда. По словам Красникова, в ближайшие годы в Кольцово планируют расширять научный потенциал, развивать социальную сферу, улучшать инфраструктуру микрорайонов и усиливать интеграцию с Новосибирской агломерацией и научным центром.

Он также передал конкурсной комиссии краткую программу действий на следующую пятилетку и подчеркнул, что намерен продолжить реализацию выбранной стратегии развития наукограда.

Выборы главы Кольцово пройдут 3 декабря по новой процедуре: кандидатов будет отбирать конкурсная комиссия, а окончательное решение примет местный Совет депутатов.