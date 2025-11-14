В Новосибирске действующий глава Кольцово Николай Красников выдвинулся на новый срок

Действующий руководитель поселка отметил, что решение участвовать в выборах связано с уже проделанной работой и планами дальнейшего развития наукограда. По словам Красникова, в ближайшие годы в Кольцово планируют расширять научный потенциал, развивать социальную сферу, улучшать инфраструктуру микрорайонов и усиливать интеграцию с Новосибирской агломерацией и научным центром.