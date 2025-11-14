Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку

«Я обратился в президиум НСГ, президиум поддержал мое заявление об отставке. Никакого давления на меня не было ни с каких сторон, никаких указаний… Я просто решил заняться своим здоровьем. Тем более что у меня есть 90 дней неиспользованного отпуска», — заявил Константинов после заседания президиума в своем видеообращении, опубликованном на сайте парламента.