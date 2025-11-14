Магзум Мирзагалиев станет послом Казахстана в Узбекистане

«Желаем Магзуму Маратовичу успехов в укреплении братских и экономических отношений с Узбекистаном», — говорится в сообщении.
Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы. Его профессиональный путь начался в 2001 году в компании MI Drilling Fluids International (Schlumberger), на месторождении Тенгиз. После этого он стажировался в США, Малайзии и Западной Сибири, а затем вернулся в Казахстан и возглавил местный филиал MI Drilling Fluids International.
В 2007 году Мирзагалиев перешел в «КазМунайГаз», где занимал руководящие должности. В 2013 году его назначили замминистра нефти и газа. С 2014 по 2019 год Мирзагалиев занимал должность вице-министра энергетики.
В 2019 году он возглавил министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а с сентября 2021 года по январь 2022 года был министром энергетики.
В 2022 году вернулся в «КазМунайГаз» в качестве председателя правления и проработал там до 2024 года.
В последнее время Магзум Мирзагалиев работал советником президента страны, на эту должность он был назначен в феврале 2025 года. Напомним, с января по апрель 2022 года Мирзагалиев уже был советником президента Казахстана.