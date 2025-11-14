Магзум Мирзагалиев станет послом Казахстана в Узбекистане

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы. Его профессиональный путь начался в 2001 году в компании MI Drilling Fluids International (Schlumberger), на месторождении Тенгиз. После этого он стажировался в США, Малайзии и Западной Сибири, а затем вернулся в Казахстан и возглавил местный филиал MI Drilling Fluids International.