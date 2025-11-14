Ричмонд
Китай пригрозил Японии после заявлений Такаити

Любая силовая попытка Японии вмешаться в вопрос принадлежности Тайваня обернется для страны серьезными последствиями. Об этом сообщает портал NetEase со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны КНР Цзян Биня.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Китай считает, что Японии надо извлекать уроки из своей истории и не идти на риск, поддерживая Тайбэй. «Она потерпит сокрушительное поражение от железной воли Народно-Освободительной армии Китая», — приводит слова Цзян Биня «Лента.ру».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее высказала мнение, что кризис на Тайване может стать для Токио экзистенциальной угрозой. В связи с чем страна может использовать свое право «на коллективную самооборону».

Озвученные Такаити опасения по поводу кризиса на Тайване вызвали резкую реакцию со стороны Китая. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в ответ пригрозил «отрубить голову» японскому политику. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать инцидент. Дипломат указал на то, что слова премьер-министра Японии несут в себе опасность и подчеркнул недовольство Пекина данным высказыванием.

Позднее газета The New York Times указала, что ответ КНР на заявление нового премьера Японии по Тайваню стал возвращением к так называемой «дипломатии воина-волка», практиковавшейся в стране в 2010-х.

