BD: американский контр-адмирал заявил о численном превосходстве кораблей НАТО в Балтике

На этой неделе в Балтийском море проходят противолодочные учения НАТО «Мерлин», говорится в статье. В них принимают участие подводные лодки из Швеции и Германии, надводные корабли и вертолеты из Франции, Германии, Нидерландов и Швеции, а также морской патрульный самолет США. В ходе учений отрабатываются действия по противолодочной обороне на балтийском мелководье, подверженном минной опасности, уточняет издание.