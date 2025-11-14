Ричмонд
BD: американский контр-адмирал заявил о численном превосходстве кораблей НАТО в Балтике

Командование Североатлантического альянса похвасталось, что с учетом подводного флота Швеции, которая вступила в блок в 2024 году, «Балтийское озеро теперь полно подводных лодок НАТО». Об этом пишет портал Breaking Defense.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На этой неделе в Балтийском море проходят противолодочные учения НАТО «Мерлин», говорится в статье. В них принимают участие подводные лодки из Швеции и Германии, надводные корабли и вертолеты из Франции, Германии, Нидерландов и Швеции, а также морской патрульный самолет США. В ходе учений отрабатываются действия по противолодочной обороне на балтийском мелководье, подверженном минной опасности, уточняет издание.

Командующий подводными лодками НАТО, контр-адмирал США Брет Граббе на голландском фрегате HNLMS Van Amstel, пришвартованном в Стокгольме, заявил:

С присоединением Швеции… мы смогли добавить к НАТО еще одну подводную нацию. И теперь у нас есть, по сути, Балтийское озеро, полное подводных лодок НАТО под единым командованием.

Брет Граббе
командующий подводными лодками НАТО

BD со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что у России в Балтийске в Калининградской области, как правило, базируются две-три обычные дизель-электрические подводные лодки класса «Кило». Но сейчас, как подчеркнул американский контр-адмирал, в Балтийское море вышло сразу несколько российских подлодок этого класса.

Тем не менее он подчеркнул, что в зоне ответственности НАТО соотношение натовских кораблей в три-четыре раза превосходит число российских кораблей.

Это, по его мнению, является «довольно впечатляющим фактором сдерживания».

В ответ на слова американского контр-адмирала депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заметил:

Граббе, похоже, плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе и не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова «воюй не числом, а умением» и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова.

Леонид Ивлев
генерал-майор запаса

Также Ивлев сыронизировал по поводу численности военных корветов и подлодок НАТО, которыми «нашпиговано Балтийском море», сравнив их с «количеством балтийской селедки».

