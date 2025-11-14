Россия предложила проект по Газе в Совбезе ООН в противовес США

Вашингтон предложил свой проект резолюции на прошлой неделе. Документ распространили среди 15 членов Совета безопасности. Американские представители заверили, что согласовали предложение со странами, заинтересованными в стабилизации ситуации в секторе Газа. Резолюция США предполагает, что на территории анклава в течение двух лет будет действовать переходный орган управления — «Совет мира», а порядок и безопасность обеспечат международные силы стабилизации, отмечает Reuters.