Россия предложила проект по Газе в Совбезе ООН в противовес США

Россия представила членам Совета Безопасности ООН свой вариант резолюции по сектору Газа. Проект является альтернативой инициативе США, направленной на реализацию мирного плана американского президента Дональда Трампа. С текстом российского документа ознакомилось агентство Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Вашингтон предложил свой проект резолюции на прошлой неделе. Документ распространили среди 15 членов Совета безопасности. Американские представители заверили, что согласовали предложение со странами, заинтересованными в стабилизации ситуации в секторе Газа. Резолюция США предполагает, что на территории анклава в течение двух лет будет действовать переходный орган управления — «Совет мира», а порядок и безопасность обеспечат международные силы стабилизации, отмечает Reuters.

Представительство России направило членам Совета безопасности свой вариант резолюции по сектору Газа 13 ноября. В документе указывается, что российская альтернатива основана на предложениях Вашингтона.

«Цель нашего проекта — дать Совету Безопасности возможность выработать сбалансированный, приемлемый и единый подход к достижению устойчивого прекращения боевых действий», — цитируют текст проекта «Ведомости».

Российский вариант резолюции содержит обращение к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой определить варианты формирования стабилизационных сил, которые будут действовать на территории анклава. В альтернативной резолюции Москвы также отсутствует «Совет мира», продвигаемый США.

В США считают, что Совбез ООН должен принять резолюцию, предложенную Белым домом, так как «режим прекращения огня хрупок», поэтому необходимо быстрее «двигаться вперед, чтобы обеспечить необходимый мир».

Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 10 октября. Соглашение о перемирии заключили Израиль и движение ХАМАС. Мирные договоренности уже не раз нарушались обеими сторонами.

