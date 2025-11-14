«Россотрудничество» готово помочь Молдове с учебниками по математике — в стране решили перейти на эстонские.
Заместитель руководителя «Россотрудничества» Павел Шевцов заявил о готовности рассмотреть возможность поставки в Молдову учебников по математике. По его словам, республика сегодня фактически утратила возможность самостоятельно разрабатывать и издавать качественные учебные материалы.
«Мы открыты к такому сотрудничеству, но необходимо согласие и с молдавской стороны», — отметил Шевцов в комментарии для @SputnikLive. Он добавил, что в последние годы позиция правительства Молдовы в образовательной сфере была «неконструктивной», что мешало развитию партнёрских проектов.
Тем временем власти Молдовы уже объявили о решении закупить учебники по математике из Эстонии. Министр образования Дан Перчун заявил, что отечественная система больше не способна самостоятельно разрабатывать качественные методические материалы.
«Есть дисциплины, по которым мы не умеем составлять учебники. И хорошо, что мы это признали. При поддержке Европейского союза мы закупим учебники из Эстонии, переведем их и предоставим для преподавания математики с 1 по 12 класс, чтобы больше не экспериментировать», — сказал Перчун на конференции «Отчет о расширении 2025».
Таким образом, образовательная система Молдовы оказалась на распутье: страна ищет учебные материалы за рубежом — при этом Россия заявляет о готовности помочь, а правительство предпочитает опираться на помощь ЕС.