ГТК Беларуси сказал, что случилось с брошенными на обочинах литовскими фурами

В ведомстве уточнили, что до конца четверга, 13 ноября, все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовские фуры были размещены на специально установленных площадках. Напомним, что ГТК и МВД искали водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.
В пресс-службе отметили, что всего на предусмотренных стоянках, которые охраняются таможенными органами, размещено 1243 литовских большегруза.
«В нахождении в данных транспортных средствах водителей нет необходимости. При этом соответствующие бытовые условия на местах стоянок созданы», — пояснили в ведомстве.
Вместе с тем в ГТК заявили, что перемещение литовских фур будет возможно только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).