ГТК Беларуси сказал, что случилось с брошенными на обочинах литовскими фурами

В ведомстве уточнили, что до конца четверга, 13 ноября, все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовские фуры были размещены на специально установленных площадках. Напомним, что ГТК и МВД искали водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.