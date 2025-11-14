Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 14 ноября: главное

Кремль надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы.
Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. И что все будет в соответствии с международным правом.
Кремль констатировал печальное состояние международного права во многих точках мира.
Россия сохраняет заинтересованность в работе G20.
Большая двадцатка, безусловно, сохраняет свою важность, свою значимость для многих стран, которые принимают участие в этом формате.
РФ всегда выступала против того, чтобы элементы политизации вносились в повестку G20.
В Кремле видят проблему согласования итоговых документов на международных форумах, в том числе в рамках «Большой двадцатки».
Что касается финального документа, действительно, сейчас в разных мероприятиях такие проблемы иногда возникают. Разные позиции по наиболее актуальным вопросам.
Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании Курской области.
Работа эта продолжается, работа опасная, сложная, и действительно наши корейские друзья нам очень помогают. Мы это очень высоко ценим.
Кремль назвал обеспокоенность блокировкой сим-карт вернувшихся в РФ беспочвенной.
Период охлаждения для сим-карт необходим для обеспечения безопасности.
14 ноября Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.