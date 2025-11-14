Mash: 4000 резервистов планируют призвать для охраны критически важных объектов

Около 4 тысяч резервистов будут призваны для защиты критически важных объектов от атак беспилотников, сообщают СМИ. Формирование мобильных групп уже началось в Нижегородской и Ленинградской областях на основе подразделений БАРС. В составе мобильных групп: водитель, пулеметчик и старший экипажа. Ранее Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. При этом в Генштабе сообщали, что резервисты не будут мобилизовываться для участия в СВО.