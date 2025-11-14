СМИ: глава МИД Грузии резко высказалась об отношениях с ЕС

Издание напоминает, что ухудшение отношений Грузии с ЕС и США началось после принятия в мае 2024 года закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз настаивал на его отмене, в то время как правящая партия Грузии утверждала, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.