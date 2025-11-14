Ричмонд
СМИ: глава МИД Грузии резко высказалась об отношениях с ЕС

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила в эфире грузинского телеканала Imedi, что Европейский союз в отношениях с Грузией «загнал себя в тупик своими решениями».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Бочоришвили отметила, что за последние четыре года Грузия неоднократно становилась объектом несправедливых обвинений со стороны Евросоюза, хотя страна последовательно и добросовестно выполняла все взятые на себя обязательства, включая санкции ЕС.

Она также напомнила, что именно Евросоюз оборвал контакты с властями Грузии и прекратил все переговоры.

Глава грузинского дипведомства добавила, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно приглашал руководство ЕС на переговоры, но постоянно получал отказы, пишет издание Haqqin.

По ее словам, это решение Брюсселя связано с тем, что парламент Грузии действует в интересах страны и общества и принимает соответствующие законы.

«Конечно, это повернуть вспять нелегко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах», — сказала Бочоришвили.

Издание напоминает, что ухудшение отношений Грузии с ЕС и США началось после принятия в мае 2024 года закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз настаивал на его отмене, в то время как правящая партия Грузии утверждала, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

Также Бочоришвили считает, что обсуждение отмены визовой либерализации с Грузией является прямым политическим решением ЕС и вся ответственность за этот шаг ляжет на Евросоюз, сообщает издание Report.

Если Брюссель примет это трудное решение, чтобы наказать грузинский народ за его демократический выбор, ответственность за него полностью ляжет на Брюссель. Надеюсь, что такой подход не будет преобладать.

Мака Бочоришвили
министр иностранных дел Грузии

Глава грузинского МИД добавила, что интеграция с Евросоюзом уже давно превратилась в политический инструмент в грузино-европейских отношениях. Она опровергла недавние заявления о том, что Украина и Молдавия обогнали Грузию в плане европейской интеграции.

Эти утверждения неверны. Грузия значительно опережает Украину и Молдову по показателям развития. Однако представление Грузии как «отсталой страны» уже давно создается некоторыми кругами искусственно.

Мака Бочоришвили
министр иностранных дел Грузии

Глава дипведомства подчеркнула, что Грузия всегда считалась ведущим партнером в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, но в последние годы против ее страны была развернута масштабная пропагандистская кампания.

