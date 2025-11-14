Бочоришвили отметила, что за последние четыре года Грузия неоднократно становилась объектом несправедливых обвинений со стороны Евросоюза, хотя страна последовательно и добросовестно выполняла все взятые на себя обязательства, включая санкции ЕС.
Глава грузинского дипведомства добавила, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно приглашал руководство ЕС на переговоры, но постоянно получал отказы, пишет издание Haqqin.
«Конечно, это повернуть вспять нелегко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах», — сказала Бочоришвили.
Издание напоминает, что ухудшение отношений Грузии с ЕС и США началось после принятия в мае 2024 года закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз настаивал на его отмене, в то время как правящая партия Грузии утверждала, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.
Также Бочоришвили считает, что обсуждение отмены визовой либерализации с Грузией является прямым политическим решением ЕС и вся ответственность за этот шаг ляжет на Евросоюз, сообщает издание Report.
Если Брюссель примет это трудное решение, чтобы наказать грузинский народ за его демократический выбор, ответственность за него полностью ляжет на Брюссель. Надеюсь, что такой подход не будет преобладать.
Глава грузинского МИД добавила, что интеграция с Евросоюзом уже давно превратилась в политический инструмент в грузино-европейских отношениях. Она опровергла недавние заявления о том, что Украина и Молдавия обогнали Грузию в плане европейской интеграции.
Эти утверждения неверны. Грузия значительно опережает Украину и Молдову по показателям развития. Однако представление Грузии как «отсталой страны» уже давно создается некоторыми кругами искусственно.
Глава дипведомства подчеркнула, что Грузия всегда считалась ведущим партнером в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, но в последние годы против ее страны была развернута масштабная пропагандистская кампания.