Полковник Ходаренок усомнился, что Россия реализует на Украине «план Суровикина»

Исходя из этого разрабатывается схема удара (определяются маршруты полета ракет и БЛА и их подхода непосредственно к объектам поражения) и составляется высотно-временной график. При этом БЛА не обязательно осуществляют полет на предельно малых высотах. Если требует обстановка, они могут подняться и на высоты 4−5 тыс. м. Это предпринимается с целью обхода позиций МЗА и ЗРК ближнего действия. В целом никаких шаблонов в этой работе нет. Как говорится, обстановка повелевает.