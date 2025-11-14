В Молдове завершились очередные военные учения

Учения были нацелены на оценку навыков подразделений в соответствии с Концепцией оперативных возможностей национальными и международными оценщиками при выполнении действий, характерных для международных миротворческих миссий, таких как: патрулирование, конвоирование и сопровождение, проверка оборудования транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах, обеспечение безопасности стратегических объектов, оказание первой медицинской помощи, а также медицинская эвакуация.