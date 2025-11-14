Ричмонд
В Молдове завершились очередные военные учения

Учения «Щит мира 2025» проводились с участием военнослужащих Нацармии и сотрудников Генеральной инспекции карабинеров.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Учения «Щит мира 2025», которые проводила Национальная армия, завершились, сообщили в Минобороны.

Маневры проводились с 26 октября по 13 ноября с участием представителей Генеральной инспекции карабинеров.

Учения были нацелены на оценку навыков подразделений в соответствии с Концепцией оперативных возможностей национальными и международными оценщиками при выполнении действий, характерных для международных миротворческих миссий, таких как: патрулирование, конвоирование и сопровождение, проверка оборудования транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах, обеспечение безопасности стратегических объектов, оказание первой медицинской помощи, а также медицинская эвакуация.

В этом году действия военных и карабинеров проверяли национальные и международные наблюдатели и оценщики из Боснии и Герцеговины, Японии, Румынии, Армении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Мальты, Италии, Франции, Швеции, Азербайджана, уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что сертификация OCC является обязательным условием участия Национальной армии в миротворческих миссиях ООН, включая KFOR в Косово и UNIFIL в Ливане. Национальная армия присоединилась к программе OCC в 2007 году.

