В Башкирии повысят налог для мигрантов

Константин Толкачев отметил, что иностранные работники в основном заняты в строительстве и сельском хозяйстве. В этих отраслях средняя зарплата в январе-июле этого года составила 68,4 тыс. и 52,9 тыс. руб. в месяц соответственно. Коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат. Он рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставимой с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники предприятий строительной отрасли и аграрного сектора. По мнению спикера, это защитит интересы граждан и в то же время поможет сбалансировать спрос и предложение рабочей силы, если появится ее дефицит.