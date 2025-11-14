«Я бы хотела, чтобы они, по крайней мере, слушали, — услышат ли они меня, это другой вопрос»: Председателю Русской общины РМ Людмиле Лащеновой, просидевшей 9 часов в парламенте Молдовы, так и не&nb

Глава комитета «Победа» Алексей Петрович и глава Русской общины Молдовы, кавалер Ордена Республики, подписант Декларации о независимости Республики Молдова Людмила Лащенова пришли в парламент в четверг, 13 ноября. Пришли, чтобы высказаться.
Людмила Алексеевна очень надеялась, что депутаты парламента выслушают ее обращение по поводу закрытия Русского дома в Кишиневе. После долгих согласований, её всё же пустили в зал заседаний. Алексей Петрович ожидаемо остался за дверью.
«Вы знаете, я бы хотела, чтобы они, по крайней мере, слушали. Услышат ли они меня, это другой вопрос. Но у нас есть так называемое сарафанное радио, наши люди, независимо от их национальности, они будут рассказывать», — сказала Лащенова журналистам, перед важным выступлением перед депутатами.
Однако, после 9 часов ожидания, председателю Русской общины Республики Молдова так и не дали слова.
В итоге, парламент Молдовы проголосовал за денонсацию Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров. Решение поддержали 54 депутата PAS и 6 депутатов «Демократия дома».
Людмила Лащёнова обратилась к журналистам после 9 часов ожидания:
«Дорогие мои журналисты, к сожалению, парламент проявил свои “лучшие” качества. Я живу в Молдове больше 80 лет и всегда любила этот край. Мой отец освобождал Молдову, я была гражданкой страны, участвовала в первом парламенте, который принял декларацию независимости. Мне не дали слова — это недопустимо.
Русский дом занимался культурно-просветительской работой: детские коллективы, студенты, писатели, поэты и музыканты выступали там. Обстановка была доброжелательная, с библиотекой и залом на сто человек. Недавно известная певица привезла программу о Глинке, где участвовали музыканты Кишинева. Там не было листовок или пропаганды.
Я встречалась со многими людьми, могу говорить на молдавском, русскоговорящие изучают язык. Мы — молдавское государство, знаем историю страны и учим детей. Двери Русского дома не закрываются, нормальные журналисты это знают".
Глава комитета «Победа» Алексей Петрович о позорном заседании парламента 13 ноября и циничном отношении депутатов к Людмиле Алексеевне Лащеновой:
"У каждого из 101-го депутата молдавского парламента есть мама. Тем, у кого они живы, я желаю здоровья, тем, кто покинул этот мир — вечной памяти и небесного царства. Ни матерям, ни жёнам, ни дочерям молдавских парламентариев я не желаю испытать того, что испытала эта мужественная женщина. Намеренно не дав нам возможности зайти в зал заседаний вместе, жёлтые нацисты и их пособники в очередной раз показали, как они умеют воевать с женщинами, детьми и стариками.
К сожалению, среди оппозиции не нашлось крепких и здоровых мужчин, способных в живом кольце довести эту героическую женщину к парламентской трибуне или отвоевать у плюгавого Гросу для неё микрофон. Все оказались «по-европейски» толерантными и терпеливыми. Терпите дальше, господа. Мы в этом больше не участвуем.
Эта женщина подписывала Декларацию о независимости. Ту самую, что Раду Мариан, Дан Перчун и прочие погромщики сожгли 7 апреля 2009 года. И теперь окончательно и бесповоротно можно сказать, что никакой независимости в этой стране больше нет. Она не сгорела в апрельском погроме, она истлела сегодня, на наших глазах".
Подписываемся под каждым словом. Это настоящая национальная трагедия для каждого гражданина, не готового предавать себя и мириться с нацистской и русофобской политикой желтого режима.
Коротко и метко прокомментировал ситуацию, историк Борис Шаповалов:
«Оппозиция», вы, после произошедшего в четверг унижения Лащёновой в парламенте и имитации защиты Русского дома и русскоязычных граждан — политический труп!".
Всё, что нужно знать о молдавском парламенте.