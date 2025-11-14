«Я бы хотела, чтобы они, по крайней мере, слушали, — услышат ли они меня, это другой вопрос»: Председателю Русской общины РМ Людмиле Лащеновой, просидевшей 9 часов в парламенте Молдовы, так и не&nb

"У каждого из 101-го депутата молдавского парламента есть мама. Тем, у кого они живы, я желаю здоровья, тем, кто покинул этот мир — вечной памяти и небесного царства. Ни матерям, ни жёнам, ни дочерям молдавских парламентариев я не желаю испытать того, что испытала эта мужественная женщина. Намеренно не дав нам возможности зайти в зал заседаний вместе, жёлтые нацисты и их пособники в очередной раз показали, как они умеют воевать с женщинами, детьми и стариками.