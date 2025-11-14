Что означает новый закон о сборах резервистов и как устроена система мобилизационного резерва

По сути, резервисты — часть запаса Вооруженных сил, которая сохраняет высокую мобилизационную готовность. В мирное время они регулярно участвуют в занятиях и сборах. В отличие от «контрактников», которые являются действующими военнослужащими, они совмещают пребывание в резерве с гражданской работой и обладают правами гражданского лица. В случае мобилизации резервисты должны оперативно и самостоятельно прибыть в свою воинскую часть. Поддержание мобилизационного людского резерва нужно для того, чтобы у государства при необходимости была возможность быстро доукомплектовать Вооруженные силы подготовленными специалистами и получить слаженные воинские части уже в первые сутки мобилизации.