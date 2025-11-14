Александр Китаев возглавил Зеленоградский округ

В своем выступлении новый глава муниципалитета обозначил ключевые принципы работы: преемственность, комплексное развитие территории и продолжение реализации социально значимых проектов. Китаев подчеркнул важность улучшения качества жизни жителей округа и сохранения существующих программ развития.