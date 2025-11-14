Ричмонд
Александр Китаев возглавил Зеленоградский округ

На заседании окружного Совета депутатов 14 ноября главой Зеленоградского округа единогласно избран Александр Китаев, ранее занимавший должность сити-менеджера Гусева.

Источник: Янтарный край

В своем выступлении новый глава муниципалитета обозначил ключевые принципы работы: преемственность, комплексное развитие территории и продолжение реализации социально значимых проектов. Китаев подчеркнул важность улучшения качества жизни жителей округа и сохранения существующих программ развития.