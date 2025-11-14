Ричмонд
TDN: США в ответ на «Буревестник» показали новую ядерную стелс-ракету AGM-181

В США впервые показали ядерную крылатую ракету дальнего радиуса действия AGM-181 (LRSO), разработка которой проходила секретно в течение многих лет. Эксперты предполагают, что ее демонстрация стала ответом на испытание российской ядерной крылатой ракеты «Буревестник», пишет интернет-портал The Defense News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, 29 октября над Калифорнией был сфотографирован бомбардировщик B-52 ВВС США, на борту которого находился первый видимый прототип AGM-181. Издание обращает внимание на то, что это стало редким свидетельством одного из самых секретных проектов в рамках американской программы ядерной модернизации.

На снимке, сделанном авиационным фотографом Иэном Реккио, запечатлен самолет B-52H Stratofortress с необычным оружием под правым крылом. При этом на самолет была нанесена оранжевая маркировка, которая указывает на то, что полет официально является испытательным, а не экспериментальным.

Аналитики на снимках Реккио заметили клиновидные ракеты со складывающимися крыльями и хвостовым оперением в форме перевернутой буквы «Т», которые в точности совпадали с фотографиями AGM-181 LRSO, появившимися в июне 2025 года.

Как поясняет TDN, новая ядерная ракета США представляет собой скачок в следующую эру стратегического ядерного сдерживания: она меньше, незаметнее и гораздо более смертоноснее, чем ее предшественница.

AGM-181 летает на дозвуковой скорости, огибая местность, чтобы избежать обнаружения, и несет термоядерную боеголовку переменной мощности W80−4, способную обеспечить разрушение от 5 до 150 килотонн. Это в 10 раз превышает мощность взрыва в Хиросиме, уточняет издание. Дальность полета AGM-181, по оценкам, превышает 2400 километров. Это дает американским бомбардировщикам возможность наносить удары за пределами досягаемости даже самых совершенных систем ПВО, утверждает издание.

Программа AGM-181, стоимость которой оценивается примерно в 16 млрд долларов, направлена на замену более 1000 устаревающих систем ALCM к 2030 году. Новыми ракетами будут оснащены как почтенный бомбардировщик-невидимка B-52 Stratofortress, так и футуристический бомбардировщик-невидимка B-21 Raider. Согласно TDN, это гарантирует, что флот ядерных бомбардировщиков США будет способен преодолевать средства ПВО следующего поколения.

Ожидается, что стоимость каждой ракеты составит около 14 млн долларов, а их серийное производство начнется в 2027 году. Первые испытательные пуски с действующих бомбардировщиков могут состояться до конца десятилетия.

Как утверждают военные эксперты, время проведения испытаний AGM-181 было выбрано неслучайно: полет состоялся всего через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин публично объявил о новых испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».

По их мнению, публичное появление прототипа AGM-181 — «продуманный сигнал, тонкое напоминанием» Москве и Пекину о том, что США завершают модернизацию своей ядерной триады. В эпоху растущего ядерного противостояния простое предъявление миру возможности увидеть такое оружие может быть столь же эффективным, как и официальное объявление о нем, говорится в статье.

