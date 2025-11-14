Ричмонд
Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев

Лихачев: взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Взаимодействие России с МАГАТЭ укрепляется, оно позволило пережить период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев журналистам по итогам очередного раунда консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедшего в пятницу в Калининграде.

«Уровень взаимодействия с МАГАТЭ за последние месяцы укрепляется, и мы видим большой смысл и большую отдачу в наличии миссии МАГАТЭ непосредственно в Запорожской АЭС. Ну и смело могу сказать, что это взаимодействие позволило нам пережить очень сложный месяц», — сказал Лихачев.

Переговорные делегации возглавляли гендиректор ГК «Росатом» и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сначала они провели двустороннюю встречу, потом консультации прошли в расширенном составе.

