Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент

В аэропорту «Ташкент-Хумо» высокого гостя встретил Шавкат Мирзиёев.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В аэропорту «Ташкент-Хумо» в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главу Казахстана встретил Шавкат Мирзиёев.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Президент Казахстана примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Ташкенте 15—16 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По прибытии Касым-Жомарта Токаева в международном аэропорту «Ташкент-Хумо» состоялась беседа глав двух государств.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

В соответствии с программой пребывания 15 ноября состоятся переговоры на высшем уровне и второе заседание Высшего межгосударственного совета.

В рамках саммита ожидается запуск масштабных совместных проектов кооперации, а также подписание солидного пакета двусторонних документов.