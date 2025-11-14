Ричмонд
Гросу раздал депутатам червивые желуди, заявив, что деревья не растут из яиц: ПАС потратила 200 млн евро на пустошь, вырастить лес партии власти не удалось, — как и все остальные, этот проект оказался провальн

Всё, что делает ПАС — превращается в пустошь [видео]

Источник: Комсомольская правда

Житель Молдовы показал пустошь, в том месте, где должен расти лес. На "озеленение страны в Молдове было потрачено 200 миллионов евро.

В селе Изворень Унгенсского района, якобы посадили деревья.

На деле — бурьян, сухие стволы и пустые участки.

И этот кредит будут возвращать наши дети!

Житель Молдовы раскрыл всю схему «озеленения».

В итоге — ни лесов, ни денег.

В это же время, на заседании парламента 13 ноября, спикер Игорь Гросу «искрометно» пошутил, что «Деревья растут не из яиц». Эту фразу он озвучил после заявления бывшего министра окружающей среды Серджиу Лазаренку о программе облесения страны.

Он пригласил депутатов в Унгенский район, принять участие в посадке деревьев. По этому случаю парламентариям раздали по три желудя.

Однако, депутат от оппозиции заметил, что и здесь ПАС прокололась.

«Этот мешочек попал мне сегодня в руки. И он — символ того, как вы тратите деньги граждан! Из трёх желудей- два червивых! Это нормально? Если сажать такие желуди, то растить ваши суперлеса можно еще очень долго!» — отметил депутат Адриан Доментюк.

Зато гранты пилить можно ещё очень долго…