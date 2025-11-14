Политолог: Путин и Трамп могут встретиться в начале 2026 года

Мероприятие пройдет не раньше следующего года, поскольку времени для подготовки встречи в этом году недостаточно, к тому же график президентов слишком плотный, отметил политолог. По его мнению, шансов на встречу Путина и Трампа в ноябре или декабре 2025 года практически нет.
Шаповалов уточнил, что встреча возможна лишь при наличии конкретных предложений для обсуждения. Эксперт также отметил принципиальное отличие будущих переговоров от диалога в Анкоридже, в ходе которого были инициированы переговорные треки.
Встреча возможна в том случае, если позиции сторон будут ближе друг к другу, а позиции сторон будут ближе спустя некоторое время, когда Россия военным путем усилит свою переговорную позицию и принудит США и союзников признать правомочия российской позиции.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил подготовку к саммиту Россия — США в Будапеште, где была запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.