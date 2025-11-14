Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Путин и Трамп могут встретиться в начале 2026 года

Переговоры президентов России и США по урегулированию украинского кризиса могут состояться в начале следующего года. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Шаповалов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Мероприятие пройдет не раньше следующего года, поскольку времени для подготовки встречи в этом году недостаточно, к тому же график президентов слишком плотный, отметил политолог. По его мнению, шансов на встречу Путина и Трампа в ноябре или декабре 2025 года практически нет.

Шаповалов уточнил, что встреча возможна лишь при наличии конкретных предложений для обсуждения. Эксперт также отметил принципиальное отличие будущих переговоров от диалога в Анкоридже, в ходе которого были инициированы переговорные треки.

Встреча возможна в том случае, если позиции сторон будут ближе друг к другу, а позиции сторон будут ближе спустя некоторое время, когда Россия военным путем усилит свою переговорную позицию и принудит США и союзников признать правомочия российской позиции.

Владимир Шаповалов
политолог, член правления Российской ассоциации политической науки (цитата по «Ленте.ру»)

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил подготовку к саммиту Россия — США в Будапеште, где была запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше