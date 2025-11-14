Премьер Туск сказал, когда Польша откроет два КПП на границе с Беларусью

Премьер-министр Дональд Туск сказал, когда Польша откроет два КПП на границе с Беларусью. Подробности пишет РИА Новости.
— Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели, — заявил Туск.
Речь идет про пункты пропуска «Бобровники» («Берестовица» с белорусской стороны) и «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны).
Ранее сообщалось, что Польша может открыть два КПП на границе с Беларусью с 17 ноября.
Тем временем Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью.
Кроме того, премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.
Вместе с тем ГТК Беларуси сказал, что случилось с брошенными на обочинах литовскими фурами.