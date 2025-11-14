Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Туск сказал, когда Польша откроет два КПП на границе с Беларусью

Премьер Туск назвал, когда Польша откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Дональд Туск сказал, когда Польша откроет два КПП на границе с Беларусью. Подробности пишет РИА Новости.

— Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели, — заявил Туск.

Речь идет про пункты пропуска «Бобровники» («Берестовица» с белорусской стороны) и «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны).

Ранее сообщалось, что Польша может открыть два КПП на границе с Беларусью с 17 ноября.

Тем временем Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью.

Кроме того, премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.

Вместе с тем ГТК Беларуси сказал, что случилось с брошенными на обочинах литовскими фурами.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше