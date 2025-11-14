Глава Нижнего Новгорода внес в гордуму проект бюджета на 2026 год

«Почти две трети расходов направляются на отрасли социальной сферы — это дошкольное, общее образование, соцполитика, культура, спорт. Тем не менее, мы смогли, помимо сохранения социальной направленности бюджета, обеспечить и средства на развитие — ремонт дорог, ремонт и создание новых инфраструктурных объектов, благоустройство», — отметил мэр.