«Нужны мужчины для призыва в армию»: военный эксперт о массовой депортации украинцев

Эксперт отметил, что Зеленский обращался к Польше, Германии и, по имеющимся данным, к США с просьбой о помощи в возвращении украинцев на родину. По его словам, это связано с необходимостью пополнить ряды ВСУ.
Это, в общем-то, программа возвращения невозвращенцев на Украину. И она сейчас будет активно вестись, депортации будут массовыми. Украинцев могут из Соединенных Штатов и стран Европейского союза загрузить в эшелон и выгрузить на поле боя.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина ранее сообщила о подготовке Вашингтона к депортации группы украинцев. Она рассказала, что примерно 80 украинских беженцев получили документы о высылке из страны.