В ГД внесли закон об обязанности операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ

«Абзац девятый п. 1 ст. 46 дополнить словами “а также приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности”, — указано в документе.