В ГД внесли закон об обязанности операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ

Согласно проекту, изменения вносятся в ст. 44 и 46 Федерального закона «О связи».
«Абзац девятый п. 1 ст. 46 дополнить словами “а также приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности”, — указано в документе.
Помимо этого, операторы связи будут освобождаться от ответственности за неисполнение обязательств по договорам, если это связано с выполнением требований ФСБ. Контроль за исполнением новых требований будет осуществлять Роскомнадзор (РКН).
10 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который освобождает мобильных операторов от ответственности в случае отключения связи из-за угрозы атаки беспилотников. Законопроект Министерства цифрового развития вносит изменения в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи». Также законопроект устанавливает обязанность операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу соответствующих органов.