Иран задержал танкер из ОАЭ, сообщает AP

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иран якобы задержал нефтяной танкер, шедший под флагом Маршалловых Островов через Ормузский пролив из ОАЭ, передает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник: Reuters

«Иран задержал нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов, когда тот проходил через узкий Ормузский пролив в пятницу. Судно было направлено в иранские территориальные воды… Судно Talara направлялось из Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты) в Сингапур, когда его перехватили иранские силы», — говорится в сообщении агентства.

Как пишет агентство, управляющая судном кипрская компания Columbia Shipmanagement заявила, что потеряла связь с танкером, перевозившим высокосернистое дизельное топливо. Агентство отмечает, что компания сообщила об этом «соответствующим органам» и для восстановления связи с судном тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, включая службы морской безопасности и судовладельца.

После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив — важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

