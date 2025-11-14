Иран задержал танкер из ОАЭ, сообщает AP

«Иран задержал нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов, когда тот проходил через узкий Ормузский пролив в пятницу. Судно было направлено в иранские территориальные воды… Судно Talara направлялось из Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты) в Сингапур, когда его перехватили иранские силы», — говорится в сообщении агентства.
Как пишет агентство, управляющая судном кипрская компания Columbia Shipmanagement заявила, что потеряла связь с танкером, перевозившим высокосернистое дизельное топливо. Агентство отмечает, что компания сообщила об этом «соответствующим органам» и для восстановления связи с судном тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, включая службы морской безопасности и судовладельца.
После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив — важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.