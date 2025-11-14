Ричмонд
Депутат ПАС попутал ориентацию: Он заявил, что геи* появились в Бессарабии вместе с Российской Империей, а руководил ЛГБТ сам Пушкин

Если бы это было так, то евроинтеграторы должны были бы молиться на РЦНК, а не закрывать его [видео]

Источник: Комсомольская правда

Во время обсуждения в парламенте Молдовы законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе депутат правящей PAS Михай Друцэ раскрыл шокирующие исторические данные. По его словам, геи* появились в Бессарабии с приходом Российской Империи и приездом Пушкина. В школьные книги «История румын» пока не добавили эту информацию.

Напомним, что парламент одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Решение принято 60-ю депутатами — от правящей партии «Действие и солидарность» и партии «Демократия дома».

* Международное движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским.