Во время обсуждения в парламенте Молдовы законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе депутат правящей PAS Михай Друцэ раскрыл шокирующие исторические данные. По его словам, геи* появились в Бессарабии с приходом Российской Империи и приездом Пушкина. В школьные книги «История румын» пока не добавили эту информацию.
Напомним, что парламент одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Решение принято 60-ю депутатами — от правящей партии «Действие и солидарность» и партии «Демократия дома».
* Международное движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским.