Во время обсуждения в парламенте Молдовы законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе депутат правящей PAS Михай Друцэ раскрыл шокирующие исторические данные. По его словам, геи* появились в Бессарабии с приходом Российской Империи и приездом Пушкина. В школьные книги «История румын» пока не добавили эту информацию.