Политолог оценил причастность Трампа к скандалу с Зеленским

Дудаков предположил, что если Вашингтон действительно задействован в процессе трансформации политики Украины, то будет предпринимать шаги для ослабления позиций Владимира Зеленского. Он допустил, что власти США уже подбирают кандидата, который сможет заменить действующего президента. Еще один вариант, который может реализовывать Белый дом — смена состава Верховной Рады. В этом случае администрация Трампа постарается переформатировать парламент таким образом, чтобы новая правящая коалиция не подчинялась Зеленскому.