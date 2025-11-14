Политолог оценил причастность Трампа к скандалу с Зеленским

Дудаков предположил, что если Вашингтон действительно задействован в процессе трансформации политики Украины, то будет предпринимать шаги для ослабления позиций Владимира Зеленского. Он допустил, что власти США уже подбирают кандидата, который сможет заменить действующего президента. Еще один вариант, который может реализовывать Белый дом — смена состава Верховной Рады. В этом случае администрация Трампа постарается переформатировать парламент таким образом, чтобы новая правящая коалиция не подчинялась Зеленскому.
По словам американиста, при таком развитии событий Рада сможет создать новый кабинет министров, который будет действовать автономно от действующего президента — Зеленский не сможет принимать значимые решения.
Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что инициировать коррупционный скандал на Украине могли не только американцы, но и европейцы. Политики из стран Европы также могут быть заинтересованы в изменении украинской политики в соответствии со своими интересами. Дудаков акцентировал внимание, что именно они сейчас финансируют Киев для обеспечения продолжения конфликта с Россией.
В любом случае, я думаю, что как бы и для американцев, и для европейцев очевидно, что каденция правления Зеленского постепенно подходит к концу. Поэтому они там сейчас разные сценарии разрабатывают, на кого бы и как Зеленского поменять.
Эксперт предположил, что коррупционный скандал на Украине не затихнет, а, напротив, будет развиваться, в итоге команду Зеленского ждут негативные последствия.
Геополитический аналитик из Болгарии Анастасия Гашева ранее заявила, что именно Дональд Трамп является инициатором коррупционного скандала на Украине. Эксперт высказала мнение, что в Белом доме владеют компроматом на Зеленского и используют его для того, чтобы пошатнуть позицию украинского лидера. Гашева также связала начало коррупционного расследования с объявлением МИД Украины о паузе в переговорах с Россией.
Напомним, расследование против приближенного к Зеленскому предпринимателя Тимура Миндича возбуждено после того, как стало известно о фактах «отмывания» порядка 100 млн долларов в энергетической сфере.