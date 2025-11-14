Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ

Ранее, 10 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что освободить операторов от ответственности за отключение связи предложило Минцифры. При этом уточнялось, что речь идет об отключении связи при беспилотной опасности. Как рассказал тогда собеседник, правительственная комиссия одобрила инициативу для внесения в Госдуму.