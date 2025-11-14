Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ

«Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов Федеральной службы безопасности», — говорится в проекте Федерального закона.
Проект предлагает внести изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи».
За соблюдением обязательных требований в сфере связи следит Роскомнадзор. В случае нарушения лицензиатом своих лицензионных требований, ему грозит ответственность по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях — грубое нарушение требований лицензии при предпринимательской деятельности. Максимальное наказание по статье — штраф ₽200 тыс.
Ранее, 10 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что освободить операторов от ответственности за отключение связи предложило Минцифры. При этом уточнялось, что речь идет об отключении связи при беспилотной опасности. Как рассказал тогда собеседник, правительственная комиссия одобрила инициативу для внесения в Госдуму.
Хоть инициатива не является новой, власти планируют ее формализовать и ускорить процесс, сообщил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
По его словам, в настоящее время операторы обязаны содействовать оперативно-разыскным мероприятиям в случаях, предусмотренных законом, и предоставлять информацию об абонентах.
Материал дополняется.