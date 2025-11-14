СМИ: Франция провела второе испытание модернизированной ядерной крылатой ракеты ASMPA-R

Кроме того, Франция введет в эксплуатацию четвертую авиабазу, оснащенную ядерным оружием. Речь идет об авиабазе Люксей-Сен-Совер на востоке страны. Ранее там размещалось ядерное оружие, но в 2011 году оно было вывезено. Тем не менее база Люксей долгое время считалась ключевым элементом оборонной архитектуры Франции и теперь она будет модернизирована.