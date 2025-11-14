СМИ: Франция провела второе испытание модернизированной ядерной крылатой ракеты ASMPA-R

Согласно статье, второй испытательный пуск состоялся на полигоне Главного управления вооружений Франции (DGA), а ракета не была оснащена ядерной боевой частью.
Издание отмечает, что ранее опубликованные фотографии новой ракеты были подвергнуты жесткой цензуре. Новые снимки были опубликованы официальными французскими источниками 13 ноября 2025 года. На них видно, что ракета внешне похожа на своих предшественниц. Однако изображения также подвергались цензуре: видны размытия вокруг воздухозаборников прямоточного реактивного двигателя, а также в области выхлопных газов рядом с двигателем.
По данным The Aviationist, к 2035 году на смену семейства ракет ASMP придут крылатые ракеты ASN4G. В отличие от ASMP, они предназначены для работы на гиперзвуковых скоростях (6−7 Махов) и будут установлены на базе модернизированного варианта французского истребителя Rafale.
Кроме того, Франция введет в эксплуатацию четвертую авиабазу, оснащенную ядерным оружием. Речь идет об авиабазе Люксей-Сен-Совер на востоке страны. Ранее там размещалось ядерное оружие, но в 2011 году оно было вывезено. Тем не менее база Люксей долгое время считалась ключевым элементом оборонной архитектуры Франции и теперь она будет модернизирована.