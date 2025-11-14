МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Он отметил, что польская сторона видит рост трафика на границе. Замминистра внутренних дел уточнил, что основной причиной открытия двух пунктов пропуска («Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги») является экономический эффект. По его словам, граница уже безопасна. Щепаньский уточнил, что решение об открытии переходов было принято после консультаций с Литвой.