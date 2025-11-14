Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

МВД Польши озвучило основную причину открытия двух КПП на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Подробности сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский. Об этом пишет БелТА.

Он отметил, что польская сторона видит рост трафика на границе. Замминистра внутренних дел уточнил, что основной причиной открытия двух пунктов пропуска («Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги») является экономический эффект. По его словам, граница уже безопасна. Щепаньский уточнил, что решение об открытии переходов было принято после консультаций с Литвой.

Кстати, Польша сообщила, что два КПП на границе с Беларусью могут быть открыты с 17 ноября.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сказал, когда Польша откроет два КПП на границе с Беларусью.

Тем временем премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.

Вместе с тем ГТК Беларуси сказал, что случилось с брошенными на обочинах литовскими фурами.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше