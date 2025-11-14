МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Подробности сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский. Об этом пишет БелТА.
Он отметил, что польская сторона видит рост трафика на границе. Замминистра внутренних дел уточнил, что основной причиной открытия двух пунктов пропуска («Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги») является экономический эффект. По его словам, граница уже безопасна. Щепаньский уточнил, что решение об открытии переходов было принято после консультаций с Литвой.
Кстати, Польша сообщила, что два КПП на границе с Беларусью могут быть открыты с 17 ноября.
