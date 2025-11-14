Мерц рассказал, когда подготовят следующий санкционный пакет для России

«Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.
«Мы постоянно это обсуждаем с турецким правительством», — добавил Мерц.
«И мы подготовим в ЕС в ближайшие недели новый санкционный пакет», — сообщил он.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше