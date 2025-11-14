Ричмонд
Мерц рассказал, когда подготовят следующий санкционный пакет для России

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что следующий пакет санкций в отношении России будет подготовлен в ближайшие недели с целью закрыть существующие бреши в обходе ограничений.

Источник: Reuters

«Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

«Мы постоянно это обсуждаем с турецким правительством», — добавил Мерц.

«И мы подготовим в ЕС в ближайшие недели новый санкционный пакет», — сообщил он.

