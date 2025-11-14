СМИ заметили признаки новой «чистки» среди военных в Китае

Журналисты британского издания обратили внимание, что во время трансляции церемонии на государственном телевидении в кадр не попали адмирал Ху Чжунмин, командующий военно-морскими силами, адмирал У Янань, командующий южным театром военных действий, и политический комиссар регионального командования адмирал Ван Вэньцюань, сообщает «Лента.ру».
Авторы материала предположили, что причина их отсутствия на мероприятии в честь ввода в эксплуатацию третьего китайского авианосца, главным участником которого был председатель КНР Си Цзиньпин, — увольнение. Об уходе в отставку десяти других высокопоставленных офицеров НОАК ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Увольнение генералов может быть связано с продолжением проведения кампании по борьбе с коррупцией и укреплением лояльности в рядах вооруженных сил Китая, отмечает FT.
«Чистки» в рядах Минобороны стартовали по инициативе Си Цзиньпина летом 2025 года. Лидер Китая отправил в отставку почти 20% генералов, которых ранее самостоятельно назначал.