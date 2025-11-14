Ричмонд
СМИ заметили признаки новой «чистки» среди военных в Китае

Три адмирала, входящих в высший состав командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), отсутствовали на церемонии ввода в эксплуатацию нового авианосца «Фуцзянь». Это может свидетельствовать об их увольнении и новом этапе кадровой «чистки» среди военных в КНР. Такой вывод сделали авторы публикации в газете Financial Times (FT), пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Журналисты британского издания обратили внимание, что во время трансляции церемонии на государственном телевидении в кадр не попали адмирал Ху Чжунмин, командующий военно-морскими силами, адмирал У Янань, командующий южным театром военных действий, и политический комиссар регионального командования адмирал Ван Вэньцюань, сообщает «Лента.ру».

Авторы материала предположили, что причина их отсутствия на мероприятии в честь ввода в эксплуатацию третьего китайского авианосца, главным участником которого был председатель КНР Си Цзиньпин, — увольнение. Об уходе в отставку десяти других высокопоставленных офицеров НОАК ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Увольнение генералов может быть связано с продолжением проведения кампании по борьбе с коррупцией и укреплением лояльности в рядах вооруженных сил Китая, отмечает FT.

«Чистки» в рядах Минобороны стартовали по инициативе Си Цзиньпина летом 2025 года. Лидер Китая отправил в отставку почти 20% генералов, которых ранее самостоятельно назначал.

