Сийярто: Венгрия не отдаст Украине €1,5 млн из фонда мира

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке — и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим €1,5 млн на поддержку Вооруженных сил Ливана», — написал глава МИД на своей странице в Х.