Сийярто: Венгрия не отдаст Украине €1,5 млн из фонда мира

БУДАПЕШТ, 14 ноября. /ТАСС/. Взнос Венгрии в Европейский фонд мира в размере €1,5 млн не будет использован на военную помощь Украине, а пойдет на оказание содействия Вооруженным силам Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Бейруте с ливанским коллегой Юсефом Раджи.

Источник: AP 2024

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке — и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим €1,5 млн на поддержку Вооруженных сил Ливана», — написал глава МИД на своей странице в Х.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что выступает против использования средств Европейского фонда мира для финансирования военной помощи Украине со стороны Евросоюза.

