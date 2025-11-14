ЕС планирует подготовку палестинских полицейских для Газы

В планах ЕС — расширение уже действующих гражданских миссий объединения в регионе. Речь идет о миссии по поддержке реформ правоохранительной и судебной систем в Палестине, а также о миссии наблюдения на погранпереходе Рафах, уточняют «Ведомости».