ЕС планирует подготовку палестинских полицейских для Газы

20 ноября страны Евросоюза обсудят план, в рамках которого ЕС может взять на себя обучение палестинских сил правопорядка для дальнейшего размещения в Газе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документ Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В планах ЕС — расширение уже действующих гражданских миссий объединения в регионе. Речь идет о миссии по поддержке реформ правоохранительной и судебной систем в Палестине, а также о миссии наблюдения на погранпереходе Рафах, уточняют «Ведомости».

В рамках инициативы по поддержке правоохранительных органов европейцы обучат три тысячи полицейских из Палестины, а в перспективе планируется подготовить контингент общей численностью 13 тысяч сотрудников.

Предполагается, что данные силы впоследствии будут работать в секторе Газа, реализовывая план Дональда Трампа по завершению конфликта в регионе. При этом перспективы принятия инициативы в странах ЕС остаются под вопросом, указывает Reuters.

На этой неделе Politico сообщало, что представители Трампа опасаются, что мирное урегулирование между Израилем и ХАМАС в секторе Газа может быть сорвано из-за сложностей с выполнением основных условий соглашения.

