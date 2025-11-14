ЕС планирует подготовку палестинских полицейских для Газы

В рамках инициативы по поддержке правоохранительных органов европейцы обучат три тысячи полицейских из Палестины, а в перспективе планируется подготовить контингент общей численностью 13 тысяч сотрудников.
Предполагается, что данные силы впоследствии будут работать в секторе Газа, реализовывая план Дональда Трампа по завершению конфликта в регионе. При этом перспективы принятия инициативы в странах ЕС остаются под вопросом, указывает Reuters.
На этой неделе Politico сообщало, что представители Трампа опасаются, что мирное урегулирование между Израилем и ХАМАС в секторе Газа может быть сорвано из-за сложностей с выполнением основных условий соглашения.