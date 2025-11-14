СМИ: коррупционный скандал на Украине разделил европейских партнеров Киева

«Критики» же настаивают на продолжении реформ в стране. Причем бывший высокопоставленный украинский чиновник выразил надежду на то, что Брюссель может увеличить финансирование в зависимости от результатов проведенных реформ. «Мы ожидаем, что Украина продолжит реализацию антикоррупционных мер и реформ в своей собственной стране», — заявил в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с Зеленским. Президент «должен успокоить всех с помощью плана по борьбе с коррупцией», добавил представитель правительства ЕС.