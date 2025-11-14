Ричмонд
СМИ: коррупционный скандал на Украине разделил европейских партнеров Киева

ЕС добивается от Украины гарантий относительно будущей финансовой поддержки страны и усиления мер по борьбе с коррупцией после того, как в стране разразился самый масштабный коррупционный скандал после прихода Владимира Зеленского к власти в 2019 году. По мнению западных СМИ, он может замедлить вступление страны в Евросоюз.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет европейское бюро Politico, пока Украине грозит бюджетный дефицит в размере 41 млрд евро в следующем году, а страны ЕС зашли в тупик, пытаясь организовать для Киева кредит на сумму 140 млрд евро из замороженных российских активов, антикоррупционные органы Украины выявили схему отката в размере 100 млн долларов, связанную с энергетическим сектором страны.

Это разделило европейских партнеров Киева, отмечает издание.

Некоторые сочли разоблачения позитивным признаком сохранения независимости антикоррупционных органов, другие — требуют от страны конкретные обязательства, которые гарантируют, что она сможет предотвращать подобные инциденты в будущем.

«Защитники» Украины говорят, что международные спонсоры не должны наказывать страну за коррупцию в энергетической сфере.

Больно видеть, как коррупция влияет на энергетический сектор Украины, особенно с приближением зимы, когда Россия продолжает интенсивные атаки на ее энергетическую инфраструктуру.

Жигимантас Вайчюнас
министр энергетики Литвы

Он также заверил, что европейцы «твердо стоят на стороне народа Украины и их поддержка не прекратится».

«Критики» же настаивают на продолжении реформ в стране. Причем бывший высокопоставленный украинский чиновник выразил надежду на то, что Брюссель может увеличить финансирование в зависимости от результатов проведенных реформ. «Мы ожидаем, что Украина продолжит реализацию антикоррупционных мер и реформ в своей собственной стране», — заявил в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с Зеленским. Президент «должен успокоить всех с помощью плана по борьбе с коррупцией», добавил представитель правительства ЕС.

Хотя, как подчеркивает Politico, в Евросоюзе решили сохранить «общее табу на публичную критику Украины», в кулуарах чиновники осуждают «повсеместную коррупцию» в стране, называя ее «отвратительной».

Премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг отметил, что «энтузиазм в поддержку Украины сейчас гораздо слабее, чем раньше». По его словам, коррупционный скандал мешает «разным партнерам сохранять солидарность с Украиной».

Кроме того, критики опасаются, что «излишняя огласка» скандала может способствовать дискредитации Киева и срыву его усилий по вступлению в Европейский союз.

«Разоблачена мафиозная сеть военного времени, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков», — написал в четверг в соцсети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, последовательный критик Украины.

Итальянская газета La Repubblica считает, что скандал может спровоцировать серьезные трудности для процесса вступления страны в ЕС, если Киев не усовершенствует свою антикоррупционную систему и не предотвратит подобные проблемы в дальнейшем.

