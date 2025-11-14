МИД заявил, что у России нет информации о гражданах ЮАР на фронте

«Российская сторона не располагает сведениями о гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции. Нет у нас таких данных», — заявила Захарова.
По словам дипломата, каких-либо запросов от южно-африканского внешнеполитического ведомства по данной теме МИД России не получал.
«В случае поступления такого запроса или обращения от официальной Претории будем готовы рассмотреть его в установленном порядке в духе отношений стратегического партнерства между Россией и ЮАР», — подчеркнула Захарова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 ноября также заявил, что Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.
Власти ЮАР получили просьбы о помощи в возвращении от 17 граждан страны, которые оказались в окружении в ходе участия в военном конфликте на Украине, заявил ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Он не уточнил, к вооруженным силам какой страны присоединились обратившиеся за помощью.