МИД заявил, что у России нет информации о гражданах ЮАР на фронте

Россия не получала от ЮАР запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Источник: Максим Константинов / Global Look Press

«Российская сторона не располагает сведениями о гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции. Нет у нас таких данных», — заявила Захарова.

По словам дипломата, каких-либо запросов от южно-африканского внешнеполитического ведомства по данной теме МИД России не получал.

«В случае поступления такого запроса или обращения от официальной Претории будем готовы рассмотреть его в установленном порядке в духе отношений стратегического партнерства между Россией и ЮАР», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 ноября также заявил, что Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.

Власти ЮАР получили просьбы о помощи в возвращении от 17 граждан страны, которые оказались в окружении в ходе участия в военном конфликте на Украине, заявил ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Он не уточнил, к вооруженным силам какой страны присоединились обратившиеся за помощью.

