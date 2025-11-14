Депутат Чепа: коррупционный скандал с провалом на фронте будет концом Зеленского

«Это уже не первый скандал подобного рода за последний год. Мы видим, что ставки все повышаются и повышаются: сначала был бывший вице-премьер Алексей Чернышов, потом Галущенко и Миндич. Зеленский пытался противостоять этим антикоррупционным органам, но они подконтрольны американцам, а потому ничего не вышло. В конечном итоге Штаты могут даже дойти до замены Зеленского», — сказал экс-нардеп.