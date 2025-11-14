Bloomberg: от конфликта на Украине больше всех выиграла Турция

Согласно статье, начало боевых действий на Украине предоставило Эрдогану немыслимые возможности, которыми он не преминул воспользоваться. С одной стороны, Турция незаметно помогает вооружать Украину, пытаясь помешать России утвердить господство на Черном море и увеличить число своих черноморских портов и территорию побережья. С другой — Анкара отказалась присоединиться к западным санкциям, что позволяет ей извлекать из них огромную выгоду: она покупает российскую нефть со скидкой и выступает в качестве транзитного пункта для российской торговли.
Кроме того, Эрдоган сумел воспользоваться сокращением российского присутствия на Ближнем Востоке и свергнуть режим Башара Асада, что принесло Анкаре многочисленные выгоды. Во-первых, как пишет издание, это лишило Москву рычага влияния на Эрдогана, который заключался в организации в любой момент волны беженцев в Турцию в результате бомбардировок севера Сирии. Во-вторых, падение Асада ослабило позиции курдских боевиков на севере Сирии и позволило Эрдогану перетасовать политические силы внутри страны.
Она рассматривает возможность привлечения американских и южнокорейских компаний вместо российского партнера для строительства второй атомной электростанции. Она заказала у Великобритании истребители Eurofighter на сумму 10,5 млрд долларов. Она договорилась о создании совместных предприятий по разработке БПЛА с британской BAE Systems и итальянской Leonardo.
США и Европа вынуждены сотрудничать с Анкарой, пишет автор статьи. Расположение Турции и ее контроль над входом в Черное море имеют огромное стратегическое значение. Страна располагает крупными вооруженными силами, масштабной и современной оборонной промышленностью, а также рабочей силой и промышленной базой, которые приобретают все большую ценность для стагнирующих, стареющих и высокозатратных экономик Европы.
В Европе Эрдоган менее любим, но более необходим. Например, Турция с 2022 года рассматривала возможность покупки истребителей Eurofighter для диверсификации своих ВВС. Но Германия по разным причинам блокировала эту сделку. Теперь, когда Европа «подвергается геополитическому давлению», это вето снято, говорится в статье. Запад нуждается в Турции не меньше, чем она нуждается в нем, резюмирует автор.