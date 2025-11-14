МИД: Литва не ответила за два дня на предложение Беларуси о переговорах по ситуации на границе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков заявил БелТА, что Литва не ответила за два дня на предложение Беларуси о переговорах на уровне МИД по ситуации границе.
Напомним, 11 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе и поручил МИД организовать переговоры. А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью. Также ранее президент сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой, и отметил: сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.
Вместе с тем, Литва предложила проведение в начале следующей недели встречи на уровне заместителей глав погранслужб. Ее тема — борьба с трансграничной преступностью. Это, отметил Варанков, приветствуется Беларусью и созвучно предложениям последних лет в адрес Литвы по взаимодействию в охране и контроле пересечения границы.
«Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов», — сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.
Варанков указал на комплексный характер вопроса:
«Его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова».
Кроме того, официальный представитель МИД Беларуси назвал «более простой и не предполагающий переговоров вариант». Это отмена Литвой одностороннего решения о закрытии границы.
