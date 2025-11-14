МИД: Литва не ответила за два дня на предложение Беларуси о переговорах по ситуации на границе

Напомним, 11 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе и поручил МИД организовать переговоры. А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью. Также ранее президент сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой, и отметил: сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.